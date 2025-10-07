Форма поиска по сайту

07 октября, 07:45

Общество

В России утвердили новые правила выплаты детских пособий

В России утвердили новые правила выплаты детских пособий

В России судебная система подтвердила запрет на переоформление детских пособий на других членов семьи. Пособие по уходу за ребенком нельзя передать даже при досрочном выходе матери на работу. Закон предусматривает получение выплат только одним человеком и не допускает добровольного отказа.

Одновременно запланировано увеличение размеров детских пособий. Согласно проекту бюджета Социального фонда, максимальное пособие по беременности и родам в 2027 году составит 1,1 миллиона рублей, а в 2028 году – 1,188 миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

