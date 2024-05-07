Эксперт рассказала, какое средство для мытья окон выбрать

Химик Александра Франц рассказала, что должно быть в составе качественного средства для мытья окон. Так, по ее словам, в него могут входить амфотерные или анионные ПАВ, изопропиловый спирт или этиленгликоль, а также уксус или аммиак.

Кроме того, эксперт рекомендует мыть окна при помощи обыкновенной тряпки из микрофибры. Покупать специальные щетки и губки, на ее взгляд, необязательно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.