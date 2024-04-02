Эксперт Васильев рассказал, как выбрать пылесос для квартиры

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Для стандартных квартир следует выбирать пылесосы мощностью от 300 до 350 ватт. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на строительного эксперта Федора Васильева.

"Для стандартной одно- или двухкомнатной квартиры выбирайте пылесос мощностью 300–350 ватт с контейнером-циклоном, фильтром НЕРА и комплектом из как минимум трех дополнительных насадок. Рассчитывать нужно на цену от 5 до 10 тысяч рублей", – указал эксперт.

По его словам, при выборе пылесоса следует обращать внимание на уровень фильтрации, который обозначается латинскими буквами H10–H13. От 12 и выше рекомендуется приобретать аллергикам.

Васильев также добавил, что приобретать пылесос мощнее 350 ватт нужно владельцам домашних животных.

Ранее стало известно, что из бытовой техники россияне реже всего пользуются соковыжималками. Подобным образом дела обстоят с миксерами и вентиляторами, которые стоят без дела у 10 и 9% опрошенных соответственно. Более того, некоторым россиянам не понадобились тостеры и кухонные комбайны.

