Перечень приоритетных профессий для технологической независимости утвердили в России

Правительство России утвердило список из более чем 500 профессий и специальностей, которые считаются приоритетными для обеспечения технологической независимости страны.

В московском колледже связи № 54 студенты обучаются по специальностям радиоэлектронной аппаратуры и разработке электронных устройств. Многие из них проходят практику на предприятиях и уверены в востребованности своей профессии.

По приоритетным техническим направлениям активно увеличивается целевой набор и количество бюджетных мест. Государство и предприятия оплачивают обучение студентов с обязательством последующей отработки.

