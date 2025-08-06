Около 130 малых российских городов оказались под угрозой исчезновения

Эксперты академии народного хозяйства и государственной службы сообщили, что порядка 130 малых российских городов с населением до 100 тысяч человек могут исчезнуть. Сейчас в таких населенных пунктах проживает около 3,5 миллиона человек, а за последние 10 лет количество жителей там сократилось на 300 тысяч.

Исследование показало, что главными причинами стали закрытие градообразующих предприятий, нехватка современных транспортных и медицинских услуг, а также массовый отток молодежи. В настоящее время государство ищет решения, чтобы предотвратить исчезновение малых городов.

Подробнее в эфире телеканала Москва 24.