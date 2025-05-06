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06 мая, 07:30

Общество

Коммерческие конные прогулки в Москве могут запретить

Коммерческие конные прогулки в Москве могут запретить

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Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова предложила ввести полный запрет на использование лошадей в коммерческих целях на улицах столицы. Инициатива связана с опасностью для животных и прохожих – в городской среде лошади подвергаются стрессу, часто пугаются резких звуков и могут спровоцировать аварийные ситуации.

Авторы инициативы предлагают за нарушение вводить штраф до 100 тысяч рублей, конфискацию животного и даже уголовную ответственность, если в результате пострадает человек. По мнению специалистов, такие прогулки – не развлечение, а жестокое обращение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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