Москвичам рассказали, как выбрать натуральные цукаты

Цукаты, появившиеся еще в Персии в VII веке, до сих пор остаются популярным десертом. Особенно их ценят те, кто следит за фигурой и здоровьем. Но далеко не все продукты на полках магазинов одинаково полезны.

Эксперты советуют обращать внимание на внешний вид: натуральные цукаты не должны быть слипшимися, влажными или чересчур яркими. Чтобы проверить наличие красителей, достаточно опустить кусочек в горячую воду. Также стоит выбирать продукты без лишнего сахара и химических добавок.

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