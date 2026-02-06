Зрители Москвы 24 рассказали о погоде в Хамовниках и Щербинке 6 февраля.

В Хамовниках сейчас термометр показывает 16 градусов мороза. На улице установилась ясная погода. В Щербинке также ясно и солнечно. На улицах лежат сугробы. Здесь температура воздуха составляет минус 15 градусов.



