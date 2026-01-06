Похолодание в столице начнется в Рождественскую ночь

На Москву надвигаются аномальные морозы, температура может опуститься до минус 25 градусов. Заметное похолодание ожидается уже в Рождественскую ночь. При этом в течение всей недели в столице прогнозируется сильный снег.

Коммунальные службы города готовятся к непогоде и ведут активную уборку. Как сообщил первый заместитель главы управы района Очаково-Матвеевское Андрей Бугаков, дороги уже убраны, убран снежный вал, а техника продолжает работать во дворах и на парковках.

