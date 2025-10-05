Форма поиска по сайту

05 октября, 19:15

Общество

Арт-объект в виде огромного букета появился ко Дню учителя на Пушкинской площади в Москве

Арт-объект в виде огромного букета появился ко Дню учителя на Пушкинской площади в Москве. Именно 5 октября в 1966 году ЮНЕСКО и Международная организация труда приняли первый интернациональный документ, который определил условия труда педагогов, их права и обязанности.

На Никольской улице установили инсталляцию с пожеланиями педагогам. В преддверии праздника во дворцах творчества и центрах дополнительного образования в столице прошли концерты, мастер-классы и творческие встречи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

