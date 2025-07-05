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05 июля, 19:30

Общество

Фестиваль "Большая свадьба" проходит в Измайловском парке в Москве

Фестиваль "Большая свадьба" проходит в Измайловском парке в Москве

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Фестиваль "Большая свадьба" проходит в Измайловском парке 5 июля. В рамках специального проекта столичных ЗАГСов пары, которые не оформили свои отношения официально, могут сделать это бесплатно. Молодожены для участия в мероприятии были выбраны на основе конкурса.

Вместе с тем гости фестиваля могут посетить концертную и развлекательную программы. Для тех, кто пришёл один, организаторы подготовили викторины, которые помогут найти пару среди посетителей проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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