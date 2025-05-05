Осадки ожидаются в Москве вечером 5 мая, заявили синоптики. При этом в городе возможно усиление ветра до 15 метров в секунду, добавили в МЧС. В ведомстве рекомендовали водителям быть внимательными за рулем, а пешеходам избегать шатких конструкций.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз на 9 мая. По его словам, в ночь на пятницу температура в Москве будет варьироваться от 0 до плюс 4 градусов, а в Подмосковье опустится до минус 1 градуса. Днем 9 мая максимальные значения в диапазоне от 10 до 13 градусов ожидаются в период с 15:00 до 16:00.

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