Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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05 мая, 15:15

Общество

Осадки ожидаются в Москве вечером 5 мая

Осадки ожидаются в Москве вечером 5 мая

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Осадки ожидаются в Москве вечером 5 мая, заявили синоптики. При этом в городе возможно усиление ветра до 15 метров в секунду, добавили в МЧС. В ведомстве рекомендовали водителям быть внимательными за рулем, а пешеходам избегать шатких конструкций.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз на 9 мая. По его словам, в ночь на пятницу температура в Москве будет варьироваться от 0 до плюс 4 градусов, а в Подмосковье опустится до минус 1 градуса. Днем 9 мая максимальные значения в диапазоне от 10 до 13 градусов ожидаются в период с 15:00 до 16:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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