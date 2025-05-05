Инженеры и строители стали самыми востребованными профессиями в России

Инженеры, строители и работники металлургической отрасли стали самыми востребованными профессиями в России. Помимо этого, по сравнению с прошлым годом почти на 30% вырос спрос на работников сферы энергетики.

Для исследования эксперты проанализировали 3,8 миллиона вакансий в сегменте рабочих и инженерных профессий, размещенных на цифровых сервисах по поиску работы в 2023–2024 годах, и 364,3 тысячи новых предложений за первый квартал 2024 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.