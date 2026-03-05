Новый тренд с кофе и корицей привлек внимание москвичей. Все больше людей пробуют денежные ритуалы по четвергам, чтобы настроиться на финансовый успех. Эзотерики считают, что корица как дорогая пряность символизирует богатство, а четверг связан с планетой изобилия Юпитером.

Психологи объясняют тягу к ритуалам "магическим мышлением", защитным механизмом, который помогает обрести чувство контроля в состоянии неопределенности и тревожности. Однако эксперты предупреждают, что ритуалы не должны подменять реальные действия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.