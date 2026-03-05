Список запрещенных для женщин профессий хотят сократить в России

Список запрещенных для женщин профессий хотят сократить. Пересмотреть перечень собираются в этом году, а первые изменения могут вступить в силу в 2027-м. Это позволит расширить доступ к специальностям с допустимым уровнем риска.

В частности, Минтруд РФ планирует исключить из перечня профессии, связанные с управлением тяжелой техникой и оборудованием, включая машинистов экскаваторов и погрузчиков, а также работников шахт и горнодобывающей отрасли. По мнению экспертов, эти меры направлены на создание равных возможностей на рынке труда.

