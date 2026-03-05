Врач скорой помощи посоветовала девушке полоскать горло колой при ангине

В Сети некоторые пользователи уверяют, что при боли в горле может помочь обычная кола. Одна из них рассказала, что полоскать горло этим напитком при начинающейся ангине ей посоветовал врач скорой помощи. Пациентка уверяет, что это помогло, хотя обычные лекарства от простуды были бессильны.

Врач-терапевт Арон Османович пояснил, что сама кола не имеет особенных лечебных свойств. Для облегчения боли в горле при ангине, тонзиллите, фарингите или назофарингите помогают любые прохладительные напитки и мороженое. Холод снижает воспаление и боль. Миф о том, что при больном горле нельзя ничего холодного, не соответствует действительности.

