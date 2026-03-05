График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

05 марта, 07:45

Общество

Врач скорой помощи посоветовала девушке полоскать горло колой при ангине

Врач скорой помощи посоветовала девушке полоскать горло колой при ангине

Больничный по уходу за ребенком могут продлить в России до 90 дней

Столичные школьники смогут пройти пробный ЕГЭ на портале "Госуслуги"

Собянин: обновленное здание школы № 1619 откроется 1 сентября

Ночь на 5 марта в Москве стала самой холодной с начала весны

Телезрители могут прислать видео в чат-бот "Утро в Москве"

Санаторный отдых в выходные стал трендом у москвичей

Ученых предупредили об ответственности за ссылки на нежелательные вузы в работах

"Утро": плюс 2 градуса ожидается в столице 5 марта

Пенсию раньше срока получат россияне в марте

В Сети некоторые пользователи уверяют, что при боли в горле может помочь обычная кола. Одна из них рассказала, что полоскать горло этим напитком при начинающейся ангине ей посоветовал врач скорой помощи. Пациентка уверяет, что это помогло, хотя обычные лекарства от простуды были бессильны.

Врач-терапевт Арон Османович пояснил, что сама кола не имеет особенных лечебных свойств. Для облегчения боли в горле при ангине, тонзиллите, фарингите или назофарингите помогают любые прохладительные напитки и мороженое. Холод снижает воспаление и боль. Миф о том, что при больном горле нельзя ничего холодного, не соответствует действительности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

