Идею запрета соцсетей для детей начали активно обсуждать в мире и России

Вопрос о запрете социальных сетей для детей активно обсуждается на международном уровне и в России. Первой страной, полностью запретившей доступ к соцсетям для лиц младше 16 лет, стала Австралия в декабре 2025 года. К аналогичным мерам готовятся Испания, Греция, Франция и Великобритания.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал это необходимой защитой детей от "цифрового Дикого Запада". Однако подобные инициативы вызвали резкую критику со стороны США, что, по мнению экспертов, отражает цифровое противостояние между Евросоюзом и Вашингтоном.

