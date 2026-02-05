Форма поиска по сайту

05 февраля, 08:15

Общество

Идею запрета соцсетей для детей начали активно обсуждать в мире и России

Срок оплаты жилищно-коммунальных услуг изменится в России с 1 марта

Штрафы за антисанитарию в квартирах могут поднять в России в 10 раз

В Госдуме предложили обязать устанавливать камеры в лифтах жилых домов

Густой туман опустился на некоторые районы Москвы ночью 5 февраля

"Московский патруль": почти 80% столичных стоматологий оказались нелегальными

Рекордный мороз ожидается в Москве ночью 5 февраля

"Миллион вопросов": врач рассказал о профилактике онкологических заболеваний

Ночь на 5 февраля станет одной из самых холодных за осенне-зимний период в Москве

Заммэра Ракова рассказала о прогрессе в ранней диагностике онкологии в Москве

Вопрос о запрете социальных сетей для детей активно обсуждается на международном уровне и в России. Первой страной, полностью запретившей доступ к соцсетям для лиц младше 16 лет, стала Австралия в декабре 2025 года. К аналогичным мерам готовятся Испания, Греция, Франция и Великобритания.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал это необходимой защитой детей от "цифрового Дикого Запада". Однако подобные инициативы вызвали резкую критику со стороны США, что, по мнению экспертов, отражает цифровое противостояние между Евросоюзом и Вашингтоном.

