Штрафы за антисанитарию в квартирах могут поднять в России в 10 раз

Москвичи нередко сталкиваются с проблемой антисанитарии, которую создают в своих квартирах недобросовестные соседи. Для борьбы с этим явлением рассматривается инициатива об увеличении штрафов в 10 раз – до 200 тысяч рублей.

По мнению депутатов, действующие штрафные санкции слишком незначительны и не оказывают должного воздействия. Из-за этого ситуации, когда захламленная квартира становится источником проблем для всех жильцов подъезда, могут тянуться годами.

