Справки об инвалидности в России станут электронными с марта 2026 года

С марта 2026 года справки об инвалидности в России должны стать электронными. Документ будет доступен для граждан на портале "Госуслуги". Там можно будет не только найти сам документ, но и получать сведения об этапах проведения медико-социальной экспертизы.

Минтруд отметил, что у граждан также сохранится возможность получить справку об установлении инвалидности в бумажном виде.

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