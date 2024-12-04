Эксперт рассказала, как выбрать творожную массу

Эксперт по молочной продукции Светлана Манешина рассказала, как выбрать самую качественную творожную массу.

Она отметила, что важно, чтобы продукт назывался именно творожной массой, а не творожным продуктом, так как в творожном продукте массовая доля творога может быть либо значительно мала, либо ее может не быть вообще. Эксперт порекомендовала делать выбор в пользу вакуумной упаковки, либо брать творожную массу в коробках, которые максимально герметичны. По словам эксперта, качественная творожная масса должна состоять из творога, сливочного масла, сахара, ванилина, сухофруктов.

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