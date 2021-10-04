Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа

С понедельника, 4 октября, Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа. Она будет работать до 15 октября.

Обратиться можно по телефонам 8 (495) 687-40-33, 8 (495) 687-40-70 или 8 (800) 555-49-43. Обещают прояснить любой момент – от первых симптомов до адресов, где можно пройти вакцинацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.