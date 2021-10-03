Врач-кардиолог рассказал, как пережить период высокого атмосферного давления

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Евгений Осипов рассказал, на ком может сказаться повышенное атмосферное давление.

По словам специалиста, под ударом могут оказаться люди с хроническими заболеваниями и пожилые граждане. Эксперт посоветовал проводить внимательный мониторинг здоровья и учитывать фактор риска. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.