Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 07:45

Общество

Видео с освежителем воздуха на Патриарших прудах набрало 2 млн просмотров

Видео с освежителем воздуха на Патриарших прудах набрало 2 млн просмотров

В Госдуме предложили запретить подросткам делать татуировки

В России предложили ввести обязательные уроки китайского языка в школах

В России предложили ввести для школьников единую спортивную форму

282 ребенка родились в Москве 3 сентября

"Утро": температура воздуха в Москве составит 19 градусов 4 сентября

В Роспотребнадзоре рассказали, кому нужно сделать прививку от краснухи

В Раменках произошел конфликт между соседями из-за конструкций на крыше ЖК

В музее архитектуры имени Щусева стартовал проект "Память места. Место памяти"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 сентября

Видео с Патриарших прудов за три дня набрало почти два миллиона просмотров. В ролике блогеры распылили на стик освежитель воздуха и предложили прохожим угадать парфюм. Многие называли известные дорогие бренды.

Патриаршие пруды стали популярным местом для контентмейкеров. Видео с вопросами из школьной программы, на которые прохожие не могут ответить, набирают в соцсетях сотни тысяч просмотров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоМитя КозачинскийДарья ЕрмаковаРустам Шафиуллин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика