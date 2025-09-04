Видео с освежителем воздуха на Патриарших прудах набрало 2 млн просмотров

Видео с Патриарших прудов за три дня набрало почти два миллиона просмотров. В ролике блогеры распылили на стик освежитель воздуха и предложили прохожим угадать парфюм. Многие называли известные дорогие бренды.

Патриаршие пруды стали популярным местом для контентмейкеров. Видео с вопросами из школьной программы, на которые прохожие не могут ответить, набирают в соцсетях сотни тысяч просмотров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.