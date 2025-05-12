Коробки с нацистской пропагандой 1941 года найдены в здании Верховного суда Аргентины

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Коробки с нацистской пропагандой и другими документами 1941 года были обнаружены в здании Верховного суда Аргентины, сообщает газета La Nacion.

Как отмечает издание, сотрудники суда обнаружили неизвестные коробки во время подготовки к переезду в связи с запланированным ремонтом здания. Внутри них находились нацистские пропагандистские материалы и паспорта.

Член Верховного суда Аргентины Орасио Росатти отдал распоряжение изучить найденные документы. По его словам, они могут обнародовать новые факты о деятельности нацистов в стране.

На данный момент известно, что коробки с документами были доставлены в Аргентину 20 июня 1941 года грузом, который отправило в страну посольство Германии в Японии. Дипломаты указали в декларации, что внутри находятся личные вещи сотрудников дипломатической миссии.

Аргентинская таможня остановила груз для проверки. После обнаружения пропагандистских материалов немецкие дипломаты попросили вернуть груз обратно в Японию, но суд принял решение конфисковать коробки.

Ранее аргентинские власти обнародовали рассекреченные документы о высокопоставленных немецких нацистах, сбежавших в страну после окончания Второй мировой войны.

Всего было обнародовано свыше 1 850 документов, собранных в 7 досье. Кроме того, правительство раскрыло данные о враче Йозефе Менгеле, который проводил эксперименты над узниками концлагерей.

Также опубликованы данные на Адольфа Эйхмана, похищенного из Аргентины израильской разведкой, и надзирателя концлагеря Эдварда Рошмана, и офицера гестапо Вальтера Кучмана.