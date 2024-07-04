Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 08:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать натуральное банановое молоко

Нутрициолог рассказала, как выбрать натуральное банановое молоко

Московские вузы вошли в топ самых востребованных среди абитуриентов

334 ребенка родились в Москве 3 июля

"Утро": 33 градуса ожидается в Москве 4 июля

В Москве резко увеличился спрос на мороженое

Температура воздуха в Москве 4 июня превысит 30 градусов

Москвичи прислали видео с ливнем 3 июля

"Мослекторий": Дмитрий Лисов – о наручных часах

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 июля

"Безопасный город": судебные приставы организовали акцию "Узнай о своих долгах"

Нутрициолог Анастасия Тарасова рассказала, на что обратить внимание при покупке бананового молока. Так, по ее словам, в составе напитка должны содержаться натуральные бананы (не более 3%).

Также в состав продукта могут входить вода, овсяная, рисовая или рапсовая мука, соль и фосфат кальция. Кроме того, допускается добавление подсластителей, витаминов, минералов, эмульгаторов и стабилизаторов. Два последних компонента позволяют гомогенизировать молоко.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопродуктывидеоАнастасия БородинаЕгор БедуляЕвгения Борода
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика