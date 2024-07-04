Нутрициолог рассказала, как выбрать натуральное банановое молоко

Нутрициолог Анастасия Тарасова рассказала, на что обратить внимание при покупке бананового молока. Так, по ее словам, в составе напитка должны содержаться натуральные бананы (не более 3%).

Также в состав продукта могут входить вода, овсяная, рисовая или рапсовая мука, соль и фосфат кальция. Кроме того, допускается добавление подсластителей, витаминов, минералов, эмульгаторов и стабилизаторов. Два последних компонента позволяют гомогенизировать молоко.

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