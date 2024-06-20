Биолог Лялина: при выборе сыра нужно обращать внимание на форму и рисунок

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

При выборе сыра нужно обращать внимание на правильность рисунка и формы. Об этом заявила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук МГОУ биолог Ирина Лялина, передает News.ru.

Она объяснила, что у натурального сыра ровный рисунок, он сохраняет форму. Также поверхность продукта не должна быть слишком яркой – это говорит о наличии красителя, сказала Лялина. По ее словам, если человек сложил кусок сыра и он треснул, то это показатель того, что производитель добавил в продукт сухое молоко и пальмовое масло. Фальсификат тоже трескается на воздухе, подчеркнула эксперт.

Биолог дала советы по выбору сыра. Она рекомендовала поместить продукт под ультрафиолетовую лампу и посмотреть – если виден желтый цвет, то сыр натуральный. Другие цвета свидетельствуют о фальсификате, предупредила она. В заключение Лялина напомнила, что натуральный сыр не может стоить меньше, чем компоненты, из которых он изготовлен.

Ранее специалист Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Елена Павлова сказала, что при выборе сыра нужно смотреть на его маркировку. Там должно быть написано "сыр", а не "сырный продукт", подчеркнула она. Также для проверки продукта специалист посоветовала пользоваться приложением "Честный знак".

