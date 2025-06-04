Кассационный суд обязал работодателей выяснять причины увольнения сотрудников

Кассационный суд обязал работодателей выяснять, почему сотрудник подает заявление на увольнение. Поводом стало дело в Воронеже, где женщина уволилась после инсульта, а позже попыталась вернуться, заявив, что написала заявление в нестабильном состоянии.

Юристы подчеркивают – если есть признаки давления или конфликта в коллективе, работодатель обязан проверить обстоятельства увольнения. В противном случае увольнение может быть признано недействительным.

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