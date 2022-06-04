"Свиновстреча – 2022" прошла в Тропаревском парке

Необычную компанию можно было сегодня наблюдать в Тропаревском парке. Там собрались любители мини-пигов со своими питомцами. Назвали это событие – "Свиновстреча – 2022".

Участники мероприятия знакомились друг с другом и узнавали об особенности разведения поросят. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

