"Интерьер, например": создание "зеленого" уюта

Елена Михайлик недавно вернулась в свою московскую квартиру после длительной поездки по Азии, и несмотря на то, что за окном – лес, ей не хватает зелени и ярких красок.

Ведущий шоу "Интерьер, например!" Алексей Лазар предложит девушке сделать акцентную стену, которой так не хватает в ее студии, и с помощью нее добиться ощущения "зеленого" уюта.

Они вместе исследуют огромный шоу-рум, где выберут те самые идеальные обои, и уговорят консультанта не только напечатать их в тот же день, но еще и лично запустить этот процесс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.