"Интерьер, например": украшаем спальню

Екатерина Шиковная тщательно обустроила свою квартиру, но не смогла найти решение, чем заменить украшающую спальную зону рамку а-ля барокко с устаревшей фотографией. Алексей Лазар, ведущий шоу "Интерьер, например!", предложит ей повесить зеркало, но не обычное, а в дизайнерской интерпретации. Они исследуют шоурум, где представлены работы московских мастеров, выберут самый, казалось бы, обычный образец, распилят его на заводе, а после создадут из этого уникальный арт-объект.

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