"Куки-внуки": cтрипсы

В новом выпуске программы "Куки-внуки" участники познакомятся с модным блюдом "Стрипсы", приготовленным профессиональным шеф-поваром.

Это один из вариантов приготовления жареной в панировке курицы.

У участников будет 30 минут для того, чтобы попробовать повторить блюдо, не зная рецепт и не пробуя его на вкус. Победителя определит суд молодежного жюри.