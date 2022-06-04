Музыкальный экологический фестиваль прошел в Люберцах. В преддверии Дня эколога, там убрали мусор и очистили прибрежные зоны реки Пехорки в поселке Красково. Также местные жители приняли участие в экологических мастер-классах и спортивных мероприятиях.

Организатором фестиваля выступил фонд поддержки экологических инициатив "Компас". Это первая в России компания, объединившая все экологические проекты в стране.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

