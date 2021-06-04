Москвичам рассказали, как выбрать снеки

Хлебные чипсы, сухарики, гренки – у этих перекусов давно сложилась не очень хорошая репутация, якобы все они вредные и калорийные.

Есть ли среди хрустящих снеков безопасные для фигуры? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.