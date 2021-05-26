Почти 19 тыс деревьев высадили сотрудники МЖД в рамках акции "Лес Победы"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Работники Московской железной дороги высадили в рамках эколого-патриотической акции "Лес Победы" почти 19 тысяч деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе столичной магистрали.

"В акции, которая проводилась с 24 апреля по 25 мая, приняли участие 450 работников МЖД. Железнодорожники высадили на землях лесного фонда и муниципалитетов саженцы ели и сосны в память о погибших в годы Великой Отечественной войны", – говорится в сообщении.

За семь лет существования акции в ней приняли участие более 5 тысяч работников МЖД, которые высадили более 143 тысяч деревьев.

Ранее в Москве начали проводить работы по мониторингу зеленых насаждений. На специальных площадках наблюдения дендрологами и энтомофитопатологами будут обследованы более 10 тысяч деревьев и 17 тысяч кустарников. Специалисты измерят их параметры, оценят жизнеспособность, декоративные качества, проверят на наличие болезней, вредителей и механических повреждений.