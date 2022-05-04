Около 90% россиян считают, что Россия должна жить без оглядки на Запад – ВЦИОМ

Около 90% россиян считают, что Россия должна жить без оглядки на Запад, следует из опроса ВЦИОМ.

Евросоюз намерен согласовать шестой пакет антироссийских мер до 9 мая, сообщило агентство Bloomberg.

На Московской бирже доллар торгуется по 67 рублей, евро – ниже 70 рублей.