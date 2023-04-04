Мужчина разогнал моноколесо до 65 км/ч на столичных дорогах

В столице на видео попал водитель моноколеса, который ехал по правой полосе дороги на высокой скорости, провоцируя ДТП. Водители-очевидцы оценили скорость одноколесового транспортного средства примерно в 65 километров в час

Согласно действующим ПДД, на моноколесе можно передвигаться только в специально отведенных зонах на скорости не более 15 километров в час. Это парки со спортивными дорожками, а также обочины пешеходных дорог.

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