Москва столкнулась с необычным феноменом на рынке труда. В столице открыты тысячи вакансий, но соискатели не спешат их занимать. По мнению экспертов, люди стали щепетильнее в выборе работы. Особенно это касается зумеров, среди которых набирает популярность тренд на частую смену работы, или job hopping.

Чаще всего такие сотрудники встречаются в сферах IT, маркетинга и креативных индустрий. Работодатели не всегда готовы к такой стратегии, ведь компания инвестирует в каждого сотрудника время и деньги. Прописать в договоре штраф за увольнение по собственному желанию нельзя, так как труд по закону свободен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.