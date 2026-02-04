Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 13:30

Общество

Туман и изморось ожидаются в Москве предстоящей ночью

Туман и изморось ожидаются в Москве предстоящей ночью

В России разрешили временную регистрацию в апартаментах

Москвичи стали чаще ходить в баню

Температура воздуха составила минус 15 градусов в центре Москвы 4 февраля

Лоси начали выходить к людям в Москве и области

В Подмосковье ищут собаку, сбежавшую с передержки

"Доктор 24": врач рассказал, какие виды рака можно обнаружить на ранней стадии

"Специальный репортаж": могилы знаменитостей

Психолог заявила, что на морозе у человека снижаются когнитивные способности

Скорость ветра составит до 5 метров в секунду в Москве 4 февраля

Туман с изморосью опустится на Москву в ночь на 5 февраля. Окончательно аномальные морозы, по прогнозам синоптиков, отступят только в конце марта. Тем не менее временное потепление ожидается уже к предстоящим выходным.

Пока в городе продолжаются работы по уборке снега. Коммунальные службы задействуют всю технику в круглосуточном режиме для ликвидации многометровых сугробов, очистки тротуаров, проезжей части и подходов к социальным объектам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоЕлена ЛюбимоваИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика