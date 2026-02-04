Туман и изморось ожидаются в Москве предстоящей ночью

Туман с изморосью опустится на Москву в ночь на 5 февраля. Окончательно аномальные морозы, по прогнозам синоптиков, отступят только в конце марта. Тем не менее временное потепление ожидается уже к предстоящим выходным.

Пока в городе продолжаются работы по уборке снега. Коммунальные службы задействуют всю технику в круглосуточном режиме для ликвидации многометровых сугробов, очистки тротуаров, проезжей части и подходов к социальным объектам.

