Москвичей пригласили стать героями утреннего эфира

Редакция телеканала Москва 24 приглашает зрителей стать героями утреннего эфира. Для этого создан специальный чат-бот "Утро в Москве", куда можно присылать яркие, добрые и интересные истории о жизни столицы.

Это могут быть рассказы о людях, дворах, улицах и соседях. Редакция ждет от москвичей видео, фото и моменты, которые могут удивить или вдохновить других. Лучшие истории будут показаны.

