Россияне стали чаще сталкиваться с сим-картами со следами прошлых владельцев

Россияне стали чаще сталкиваться с сим-картами, прошлые владельцы которых совершали противоправные действия. Например, Федор Мандалиев купил сим-карту, однако через пару месяцев ему стали поступать звонки с угрозами. По его словам, обращения к оператору и в полицию не помогли.

Помимо нежелательных звонков, новые абоненты могут получать чужие уведомления, а также столкнуться с блокировкой аккаунтов в мессенджерах.

В России номера принадлежат государству, а операторы их арендуют. После расторжения договора сим-карта попадает в "карантин" на несколько месяцев. Иногда банки при согласии клиента уведомляют о смене владельца, но универсальной системы отвязки номера от всех сервисов до сих пор нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.