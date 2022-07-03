"Спецпроект": правила жизни Алексея Бегака

Алексей Бегак – российский художник, дизайнер и фотограф. Широкую известно он получил как телеведущий, работал на телеканале "Культура".

Бегак много творил, выставлялся в галереях, а себя называл беспечным человеком. В мае этого года его жизнь оборвалась в возрасте 62 лет.

О правилах жизни художника – в программе "Спецпроект".

