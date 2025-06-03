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Новости

03 июня, 07:15

Город

Голосование за открытие парка на месте монорельса запущено на портале "Активный гражданин"

Голосование за открытие парка на месте монорельса запущено на портале "Активный гражданин"

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Первый в России прогулочный парк в воздухе может появиться на месте Московского монорельса. Решение будут принимать сами жители столицы. Голосование уже запущено в проекте "Активный гражданин".

Проект сохранит каркас эстакады. По задумке там появится зона с цветниками, аллеями, кафе и беговой дорожкой. При этом несколько вагонов оставят в качестве экспонатов. Территория парка будет хорошо освещена, для безопасности установят ограждения и систему видеонаблюдения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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