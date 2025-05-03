Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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03 мая, 08:15

Общество

В Москве и области устраняют последствия сильной непогоды

В Москве и области устраняют последствия сильной непогоды

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Коммунальные службы устраняют последствия непогоды в Москве и области

В столице ожидается до плюс 12 и без серьезных дождей 3 мая

После резкого ухудшения погоды коммунальные службы и энергетики продолжают устранять последствия стихии. На улицах и железнодорожных путях убирают поваленные деревья, восстанавливают подачу электроэнергии. В некоторых районах Подмосковья из-за похолодания вновь включили отопление.

Сильнее всего удар пришелся по северу области, но и в столице ситуация остается сложной. Водителей призывают не спешить менять зимнюю резину – температура нестабильна, возможна гололедица. За безопасностью на дорогах круглосуточно следят патрули и ситуационные центры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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