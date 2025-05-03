В Москве и области устраняют последствия сильной непогоды

После резкого ухудшения погоды коммунальные службы и энергетики продолжают устранять последствия стихии. На улицах и железнодорожных путях убирают поваленные деревья, восстанавливают подачу электроэнергии. В некоторых районах Подмосковья из-за похолодания вновь включили отопление.

Сильнее всего удар пришелся по северу области, но и в столице ситуация остается сложной. Водителей призывают не спешить менять зимнюю резину – температура нестабильна, возможна гололедица. За безопасностью на дорогах круглосуточно следят патрули и ситуационные центры.

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