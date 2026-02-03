Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве до 7 февраля

Оранжевый уровень погодной опасности действует в Москве до 7 февраля. Ближе к вечеру 3 февраля ожидается похолодание до минус 19 градусов, а будет ощущаться как минус 20–21 градус из-за высокой влажности и ветра.

Атмосферное давление находится на отметке в 748 миллиметров ртутного столба. Небольшое потепление придет в Москву в конце недели. Воздух с Атлантики начнет поступать в город в пятницу, а в субботу температура поднимется до минус 6–11 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.