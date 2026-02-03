Форма поиска по сайту

03 февраля, 12:45

Общество

Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве до 7 февраля

Ночь на 6 февраля станет самой холодной в Москве с начала зимы

Круглосуточная уборка снега идет в Москве, несмотря на экстремальный мороз

Температура в Москве будет ниже нормы еще три дня

Весенние каникулы в школах России рекомендовали провести с 28 марта по 5 апреля

Питомцев в России будут конфисковывать у жестоких владельцев

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Температуру воздуха минус 21,1 градуса зафиксировали в Москве 3 февраля

25 дней осталось до наступления весны

Участники "Московского долголетия" смогут изучать в столичных вузах арт-терапию

Оранжевый уровень погодной опасности действует в Москве до 7 февраля. Ближе к вечеру 3 февраля ожидается похолодание до минус 19 градусов, а будет ощущаться как минус 20–21 градус из-за высокой влажности и ветра.

Атмосферное давление находится на отметке в 748 миллиметров ртутного столба. Небольшое потепление придет в Москву в конце недели. Воздух с Атлантики начнет поступать в город в пятницу, а в субботу температура поднимется до минус 6–11 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодагород

