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03 февраля, 07:30

Общество

С 1 марта в России начнут действовать новые стандарты отделки квартир в новостройках

С 1 марта в России начнут действовать новые стандарты отделки квартир в новостройках

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С 1 марта в России начнут действовать минимальные требования к отделке квартир, разработанные Минстроем. Эксперты считают, что новые нормы помогут урегулировать конфликты между покупателями и застройщиками, снижая количество судебных споров.

Теперь отклонение оштукатуренной стены высотой до трех метров не должно превышать 8 миллиметров, а воздушные пузыри и пятна на обоях не считаются браком, если их не видно с расстояния двух метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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