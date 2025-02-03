03 февраля, 07:30Общество
С 1 марта в России начнут действовать новые стандарты отделки квартир в новостройках
С 1 марта в России начнут действовать минимальные требования к отделке квартир, разработанные Минстроем. Эксперты считают, что новые нормы помогут урегулировать конфликты между покупателями и застройщиками, снижая количество судебных споров.
Теперь отклонение оштукатуренной стены высотой до трех метров не должно превышать 8 миллиметров, а воздушные пузыри и пятна на обоях не считаются браком, если их не видно с расстояния двух метров.
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