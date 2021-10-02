Психолог объяснил, почему люди ведутся на уловки мошенников

Каждый шестой россиянин пострадал от действий телефонных мошенников, к такому выводу пришли специалисты популярного портала по поиску работы. В ходе опроса выяснилось, что чаще всего жертвами мошенников становились люди старше 45 лет. Большинство из них попадались на уловки аферистов лишь однажды, а треть – неоднократно.

Психолог Артур Гараганов объяснил, почему люди ведутся на уловки мошенников. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

