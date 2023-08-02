В России повысили утильсбор на автомобили для перепродажи

В России повысили утильсбор на автомобили, ввозимые в страну для перепродажи. Нововведение распространяется на физлиц, которые привозят больше одной машины в год и продают их в течение года, а также если объем двигателя единственной ввезенной машины превышает три литра.

Стоимость импортных автомобилей теперь может увеличиться на сотни тысяч рублей. Таким образом в правительстве решили поддержать отечественного производителя.

Остановится ли параллельный импорт недорогих авто в Россию? И поможет ли эта мера российским компаниям? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.