Aviasales спародировал описание приложения ASOS

Aviasales ответил маркетплейсу ASOS, префразировав описание его приложения. "Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только билеты в Воронеж! Обидно ведь видеть направления, по которым ты не можешь полететь, правда?" – написал сервис.

Флешмоб подхватили и другие компании. Ранее британский маркетплейс обвинили в издевательстве над российскими клиентами за слова о том, что пользователям не будут показываться товары, которые недоступны в РФ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

