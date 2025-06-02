Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 07:30

Общество

Юрист рассказал, в каких случаях могут оштрафовать загорающих в общественных местах

Юрист рассказал, в каких случаях могут оштрафовать загорающих в общественных местах

Московские студенты колледжей стали все чаще побеждать на международных конкурсах

Российские школьники сдадут ЕГЭ по физике и обществознанию 2 июня

На Симферопольской телебашне появилась надпись в честь Дня защиты детей

Сильный дождь прошел в Москве

В Москве 1 июня установилась сезонная температура около 20–22 градусов

Сильный ливень с градом накрыл Чертаново

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

"Мой район. Новости": с 1 июня вступили в силу важные изменения в законодательстве

"Мой район. Новости": в Южном Тушине прошел мастер-класс по созданию маскировочных сетей

Юрист Максим Суров рассказал, в каких случаях могут оштрафовать загорающих в общественных местах. По его словам, девушкам и женщинам нельзя загорать топлес, это будет являться административным правонарушением. Предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 1 000 рублей, либо арест до 15 суток.

Также запрещено загорать рядом с религиозными учреждениями. Это церкви, мечети, синагоги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья КрамароваЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика