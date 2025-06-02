Юрист рассказал, в каких случаях могут оштрафовать загорающих в общественных местах

Юрист Максим Суров рассказал, в каких случаях могут оштрафовать загорающих в общественных местах. По его словам, девушкам и женщинам нельзя загорать топлес, это будет являться административным правонарушением. Предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 1 000 рублей, либо арест до 15 суток.

Также запрещено загорать рядом с религиозными учреждениями. Это церкви, мечети, синагоги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.