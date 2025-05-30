"Мой район. Новости": купальный сезон в Москве начнется в середине июня

Москвичи уже начали загорать у воды, несмотря на то, что купальный сезон еще официально не открыт. Например, пляж в Войковском районе стал одной из популярных точек отдыха.

Сезон планируют открыть в середине июня. Сейчас Роспотребнадзор исследует водоемы и определяет зоны, где купаться безопасно. Проверку уже прошли озеро Белое, пляж "Тропарево" и два озера в Зеленограде.

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