30 мая, 05:25Город
"Мой район. Новости": купальный сезон в Москве начнется в середине июня
Москвичи уже начали загорать у воды, несмотря на то, что купальный сезон еще официально не открыт. Например, пляж в Войковском районе стал одной из популярных точек отдыха.
Сезон планируют открыть в середине июня. Сейчас Роспотребнадзор исследует водоемы и определяет зоны, где купаться безопасно. Проверку уже прошли озеро Белое, пляж "Тропарево" и два озера в Зеленограде.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".