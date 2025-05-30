Улицы в центре Москвы перекроют 1 июня

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30 мая, 05:25

Город

"Мой район. Новости": купальный сезон в Москве начнется в середине июня

"Мой район. Новости": купальный сезон в Москве начнется в середине июня

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Москвичи уже начали загорать у воды, несмотря на то, что купальный сезон еще официально не открыт. Например, пляж в Войковском районе стал одной из популярных точек отдыха.

Сезон планируют открыть в середине июня. Сейчас Роспотребнадзор исследует водоемы и определяет зоны, где купаться безопасно. Проверку уже прошли озеро Белое, пляж "Тропарево" и два озера в Зеленограде.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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